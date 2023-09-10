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ВСУ продвигаются на Таврическом направлении

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 11:38
ВСУ продвигаются на Таврическом направлении
Украинские воины. Фото иллюстративное из Telegram Владимира Зеленского

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Таврическом направлении, потери врага за сутки достигли 226 человек. 

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Идем вперед!" Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1 391 огневую задачу".

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Детали: Он добавил, что за последние сутки защитники ликвидировали 72 оккупанта, ранили −149 и еще 5 взяли в плен.

Также уничтожили 27 единиц военной техники россиян: 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и миномета, 2 РСЗО, 9 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы спецтехники.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага.

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Темы: Украинавойнадеоккупация
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