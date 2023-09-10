Росіяни вдарили по Херсону: горів житловий будинок
Неділя, 10 вересня 2023, 14:18
Житловий будинок загорівся у результаті удару росіян по місту Херсон вранці 10 вересня.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Вранці противник наніс ударів по одному з житлових кварталів міста Херсон. Через влучання снаряду виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку".
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Деталі: Вогонь охопив дах будівлі, але завдяки професійним діям рятувальників, вдалось врятувати житлові кімнати від загорання.
Пожежу ліквідували на площі 200 кв.м.
Окупанти обстріляли Херсон: сталася пожежа у житловому будинку. Відео ДСНС pic.twitter.com/v9wLYKjLrt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 10, 2023ВІДЕО ДНЯ
До гасіння залучали 12 вогнеборців та 2 одиниці техніки.