Росіяни вдарили по Херсону: горів житловий будинок

Житловий будинок загорівся у результаті удару росіян по місту Херсон вранці 10 вересня.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Вранці противник наніс ударів по одному з житлових кварталів міста Херсон. Через влучання снаряду виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку".

Реклама:

Деталі: Вогонь охопив дах будівлі, але завдяки професійним діям рятувальників, вдалось врятувати житлові кімнати від загорання.

Пожежу ліквідували на площі 200 кв.м.

Окупанти обстріляли Херсон: сталася пожежа у житловому будинку. Відео ДСНС pic.twitter.com/v9wLYKjLrt ВІДЕО ДНЯ September 10, 2023

До гасіння залучали 12 вогнеборців та 2 одиниці техніки.