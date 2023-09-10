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Росіяни вдарили по Херсону: горів житловий будинок

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 14:18
Росіяни вдарили по Херсону: горів житловий будинок
Фото ДСНС

Житловий будинок загорівся у результаті удару росіян по місту Херсон вранці 10 вересня.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Вранці противник наніс ударів по одному з житлових кварталів міста Херсон. Через влучання снаряду виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку".

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Деталі: Вогонь охопив дах будівлі, але завдяки професійним діям рятувальників, вдалось врятувати житлові кімнати від загорання.

Пожежу ліквідували на площі 200 кв.м. 

До гасіння залучали 12 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

Теми: Херсонпожежа
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