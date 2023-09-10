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Россияне ударили по Херсону: горел жилой дом

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 14:18
Россияне ударили по Херсону: горел жилой дом
Фото ГСЧС

Жилой дом загорелся в результате удара россиян по городу Херсон утром 10 сентября.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Утром противник нанес удары по одному из жилых кварталов города Херсон. Из-за попадания снаряда возник пожар в двухэтажном жилом доме".

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Детали: Огонь охватил крышу здания, но благодаря профессиональным действиям спасателей, удалось спасти жилые комнаты от возгорания.

Пожар ликвидировали на площади 200 кв.м.

К тушению привлекали 12 пожарных и 2 единицы техники.

Темы: Херсонпожар
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