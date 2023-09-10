Россияне ударили по Херсону: горел жилой дом
Воскресенье, 10 сентября 2023, 14:18
Жилой дом загорелся в результате удара россиян по городу Херсон утром 10 сентября.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Утром противник нанес удары по одному из жилых кварталов города Херсон. Из-за попадания снаряда возник пожар в двухэтажном жилом доме".
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Детали: Огонь охватил крышу здания, но благодаря профессиональным действиям спасателей, удалось спасти жилые комнаты от возгорания.
Пожар ликвидировали на площади 200 кв.м.
Окупанти обстріляли Херсон: сталася пожежа у житловому будинку. Відео ДСНС pic.twitter.com/v9wLYKjLrt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 10, 2023ВИДЕО ДНЯ
К тушению привлекали 12 пожарных и 2 единицы техники.