Падіння "Шахедів" на румунському березі Дунаю: Румунія викликала керівника дипмісії РФ
Румунія викликала і висловила протест керівнику російської дипломатичної місії у Бухаресті у зв’язку з падінням на території Румунії безпілотників, якими РФ атакувала українські порти на Дунаї.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Дослівно з заяви: "Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота висловив протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення біля кордону з Україною фрагментів безпілотників, схожих на ті, які російські сили використовують для агресії проти України.
Одночасно румунський посадовець засудив систематичні, невиправдані і варварські атаки російських сил проти українського населення та цивільної інфраструктури, у тому числі над Дунаєм поруч з кордоном Румунії, що створює загрозу для румунських громадян".
Деталі: Тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті викликали 9 вересня.
Повідомляється, що Фота передав російській стороні вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, у тому числі ті, що створюють загрозу для румунських місцевих мешканців.
Передісторія:
- 9 вересня Міноборони Румунії повідомило, що фахівці знайшли уламки ще одного дрона схожого на такі, що використовує Росія, за 2,5 км на південний схід від селища Плауру – навпроти українського Ізмаїла.
- Президент Клаус Йоганніс назвав це "абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, країни НАТО", та наголосив, що це було безпосередньою загрозою для місцевих мешканців.
- Румунські фахівці ще досліджують уламки та встановлюють деталі їхнього падіння на території Румунії. Речник Міноборони не став називати відстань між двома точками, де знайшли уламки дронів, але підтвердив, що це два різних місця.
- 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
- Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент, але 6 вересня підтвердила знахідку фрагментів, схожих на уламки безпілотника.
- Також у країні анонсували заходи для захисту мешканців селищ над Дунаєм навпроти українських портів.