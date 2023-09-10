Падіння "Шахедів" на румунському березі Дунаю: Румунія викликала керівника дипмісії РФ

Румунія викликала і висловила протест керівнику російської дипломатичної місії у Бухаресті у зв’язку з падінням на території Румунії безпілотників, якими РФ атакувала українські порти на Дунаї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Дослівно з заяви: "Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота висловив протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення біля кордону з Україною фрагментів безпілотників, схожих на ті, які російські сили використовують для агресії проти України.

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Одночасно румунський посадовець засудив систематичні, невиправдані і варварські атаки російських сил проти українського населення та цивільної інфраструктури, у тому числі над Дунаєм поруч з кордоном Румунії, що створює загрозу для румунських громадян".

Деталі: Тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті викликали 9 вересня.

Повідомляється, що Фота передав російській стороні вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, у тому числі ті, що створюють загрозу для румунських місцевих мешканців.

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