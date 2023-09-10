Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ
Румыния вызвала и выразила протест руководителю российской дипломатической миссии в Бухаресте в связи с падением на территории Румынии беспилотников, которыми РФ атаковала украинские порты на Дунае.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Дословно из заявления: "Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения у границы с Украиной фрагментов беспилотников, похожих на те, которые российские силы используют для агрессии против Украины.
Одновременно румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и варварские атаки российских сил против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе над Дунаем рядом с границей Румынии, что создает угрозу для румынских граждан".
Детали: Временного поверенного в делах РФ в Бухаресте вызвали 9 сентября.
Сообщается, что Фота передал российской стороне требование прекратить атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, в том числе те, которые создают угрозу для румынских местных жителей.
Предыстория:
- 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что специалисты нашли обломки еще одного дрона похожего на те, которые использует Россия, в 2,5 км к юго-востоку от поселка Плауру – напротив украинского Измаила.
- Президент Клаус Йоханнис назвал это "абсолютно неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии, страны НАТО", и подчеркнул, что это было непосредственной угрозой для местных жителей.
- Румынские специалисты еще исследуют обломки и устанавливают детали их падения на территории Румынии. Представитель Минобороны не стал называть расстояние между двумя точками, где нашли обломки дронов, но подтвердил, что это два разных места.
- 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
- Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент, но затем 6 сентября подтвердила находку фрагментов, похожих на обломки беспилотника.
- Также в стране анонсировали меры для защиты жителей поселков над Дунаем напротив украинских портов.