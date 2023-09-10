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Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 сентября 2023, 14:31
Падение Шахедов на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ
Взрыв на румынской территории. Фото из Facebook Олега Николенко

Румыния вызвала и выразила протест руководителю российской дипломатической миссии в Бухаресте в связи с падением на территории Румынии беспилотников, которыми РФ атаковала украинские порты на Дунае.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Дословно из заявления: "Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения у границы с Украиной фрагментов беспилотников, похожих на те, которые российские силы используют для агрессии против Украины.

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Одновременно румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и варварские атаки российских сил против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе над Дунаем рядом с границей Румынии, что создает угрозу для румынских граждан".

Детали: Временного поверенного в делах РФ в Бухаресте вызвали 9 сентября.

Сообщается, что Фота передал российской стороне требование прекратить атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, в том числе те, которые создают угрозу для румынских местных жителей.

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Предыстория:

  • 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что специалисты нашли обломки еще одного дрона похожего на те, которые использует Россия, в 2,5 км к юго-востоку от поселка Плауру – напротив украинского Измаила.
  • Президент Клаус Йоханнис назвал это "абсолютно неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии, страны НАТО", и подчеркнул, что это было непосредственной угрозой для местных жителей.
  • Румынские специалисты еще исследуют обломки и устанавливают детали их падения на территории Румынии. Представитель Минобороны не стал называть расстояние между двумя точками, где нашли обломки дронов, но подтвердил, что это два разных места.
  • 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
  • Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент, но затем 6 сентября подтвердила находку фрагментов, похожих на обломки беспилотника.
  • Также в стране анонсировали меры для защиты жителей поселков над Дунаем напротив украинских портов.

Темы: РумынияРосcиябеспилотники
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