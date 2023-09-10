Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ

Румыния вызвала и выразила протест руководителю российской дипломатической миссии в Бухаресте в связи с падением на территории Румынии беспилотников, которыми РФ атаковала украинские порты на Дунае.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Дословно из заявления: "Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения у границы с Украиной фрагментов беспилотников, похожих на те, которые российские силы используют для агрессии против Украины.

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Одновременно румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и варварские атаки российских сил против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе над Дунаем рядом с границей Румынии, что создает угрозу для румынских граждан".

Детали: Временного поверенного в делах РФ в Бухаресте вызвали 9 сентября.

Сообщается, что Фота передал российской стороне требование прекратить атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, в том числе те, которые создают угрозу для румынских местных жителей.

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