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В Україні від російських обстрілів загинули двоє іноземних волонтерів

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 10 вересня 2023, 16:15
В Україні від російських обстрілів загинули двоє іноземних волонтерів
Іспанська волонтерка Емма Ігуаль допомагає літній жінці під час евакуації у Сіверську, фото: Road2Relief

Внаслідок російських обстрілів в Україні загинули іспанська волонтерка та канадський волонтер.

ДжерелоReuters, посилаючись на іспанську та українську владу, пише "Європейська правда"

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Деталі: Про загибель гуманітарної працівниці з Іспанії під час саміту G20 повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес, який не вказав її імені.

Пряма мова Альбареса: "На жаль, я можу підтвердити, що ракета влучила в автомобіль, в якому їхала наша громадянка, яка працювала в гуманітарній неурядовій організації в Україні. Ми маємо усне підтвердження її загибелі".

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Більше деталей: Канадський гуманітарний працівник загинув під час обстрілу в суботу у місті Часів Яр в Донецькій області на сході України. Як повідомляє організація Road2Relief ("Дорога допомоги"), мова йде про волонтера Ентоні "Тонко" Ігната.

Зазначають, що у суботу вранці четверо членів команди Road2Relief по дорозі до Бахмута потрапили під російський обстріл. В результаті атаки німецький медичний волонтер Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіас Тир отримали важкі осколкові поранення та опіки.

Як йдеться у повідомленні організації, четвертою постраждалою була іспанська волонтерка і директор Road2Relief Емма Ігуаль, стан якої невідомий. За даними El Pais, загинула саме вона.

Що передувало: Раніше міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило загибель 22-річношго Семюеля Ньюї в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

Востаннє публічно про загибель британського громадянина в боях в Україні повідомлялось у лютому цього року.

Теми: волонтериІспаніяКанада
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