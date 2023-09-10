Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине от российских обстрелов погибли двое иностранных волонтеров

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 сентября 2023, 16:15
В Украине от российских обстрелов погибли двое иностранных волонтеров
Испанский волонтер Эмма Игуаль помогает пожилой женщине во время эвакуации в Северске, фото: Road2Relief

В результате российских обстрелов в Украине погибли испанская и канадский волонтеры.

Источник: Reuters, ссылаясь на испанскую и украинскую власть, пишет "Европейская правда"

View this post on Instagram

A post shared by Road to Relief (@road2relief_ua)

Реклама:

Детали: О гибели гуманитарной работницы из Испании во время саммита G20 сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, который не указал ее имени.

Прямая речь Альбареса: "К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в автомобиль, в котором ехала наша гражданка, которая работала в гуманитарной неправительственной организации в Украине. Мы имеем устное подтверждение ее гибели".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Канадский гуманитарный работник погиб во время обстрела в субботу в городе Часов Яре в Донецкой области на востоке Украины. Как сообщает организация Road2Relief ("Дорога помощи"), речь идет о волонтере Энтони "Тонко" Игната.

Отмечают, что в субботу утром четверо членов команды Road2Relief по дороге в Бахмут попали под российский обстрел. В результате атаки немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик и шведский волонтер Йохан Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги.

Как говорится в сообщении организации, четвертой пострадавшей была испанская волонтер и директор Road2Relief Эмма Игуаль, состояние которой неизвестно. По данным El Pais, погибла именно она.

Что предшествовало: Ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

Последний раз публично о гибели британского гражданина в боях в Украине сообщалось в феврале этого года.

Темы: волонтерыИспанияКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Оккупанты пытались прорвать оборону на Купянщине − ОВА
Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ
Силы обороны освободили еще 1,5 кв. км возле Роботино
ВСУ использовали танк-камикадзе в Запорожской области
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: