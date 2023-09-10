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В Украине от российских обстрелов погибли двое иностранных волонтеров

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 сентября 2023, 16:15
В Украине от российских обстрелов погибли двое иностранных волонтеров
Испанский волонтер Эмма Игуаль помогает пожилой женщине во время эвакуации в Северске, фото: Road2Relief

В результате российских обстрелов в Украине погибли испанская и канадский волонтеры.

Источник: Reuters, ссылаясь на испанскую и украинскую власть, пишет "Европейская правда"

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A post shared by Road to Relief (@road2relief_ua)

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Детали: О гибели гуманитарной работницы из Испании во время саммита G20 сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, который не указал ее имени.

Прямая речь Альбареса: "К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в автомобиль, в котором ехала наша гражданка, которая работала в гуманитарной неправительственной организации в Украине. Мы имеем устное подтверждение ее гибели".

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Больше деталей: Канадский гуманитарный работник погиб во время обстрела в субботу в городе Часов Яре в Донецкой области на востоке Украины. Как сообщает организация Road2Relief ("Дорога помощи"), речь идет о волонтере Энтони "Тонко" Игната.

Отмечают, что в субботу утром четверо членов команды Road2Relief по дороге в Бахмут попали под российский обстрел. В результате атаки немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик и шведский волонтер Йохан Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги.

Как говорится в сообщении организации, четвертой пострадавшей была испанская волонтер и директор Road2Relief Эмма Игуаль, состояние которой неизвестно. По данным El Pais, погибла именно она.

Что предшествовало: Ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

Последний раз публично о гибели британского гражданина в боях в Украине сообщалось в феврале этого года.

Темы: волонтерыИспанияКанада
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