Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією
РФ нещодавно почала облаштовувати свої військові бази поблизу кордону з Фінляндією.
Джерело: фінське видання Yle, що опублікувало також знімки, які показують відповідні зміни, пише "Європейська правда"
Деталі: На супутникових знімках можна побачити збудовані ангари для обслуговування та зберігання техніки на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.
Як зазначає видання, дедалі більше техніки з Петрозаводська перекидають в Україну.
Водночас, йдеться в матеріалі, ці будівельні об'єкти – перша відчутна ознака того, що РФ знову почала інвестувати у військові бази поблизу фінського кордону через багато років.
За словами міністра оборони Антті Хяккянена, зафіксовані на супутникових знімках зміни не становлять загрози для Фінляндії.
На думку майора армії Фінляндії у відставці Марко Еклунда, пріоритетним завданням військового складу в Петрозаводську, ймовірно, є переобладнання і постачання техніки на український фронт.
"Я припускаю, що ангар, який там зведений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на час осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку", – зазначив він.
Після вступу Фінляндії до НАТО міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що проєкт бюджету уряду Фінляндії на 2024 рік передбачає витрати в розмірі 2,3% ВВП на оборону у відповідності до вимог Північноатлантичного Альянсу – країна стала наразі останнім членом військово-політичного блоку.
Перед цим стало відомо, що Фінляндія восени ухвалить рішення про те, яким чином вона сприятиме спільній обороні НАТО в мирний час.
Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО 4 квітня.