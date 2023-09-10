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Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 10 вересня 2023, 17:59
Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією
фото: PLANET LABS PBC

РФ нещодавно почала облаштовувати свої військові бази поблизу кордону з Фінляндією.

Джерело: фінське видання Yle, що опублікувало також знімки, які показують відповідні зміни, пише "Європейська правда"

Деталі: На супутникових знімках можна побачити збудовані ангари для обслуговування та зберігання техніки на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.

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Як зазначає видання, дедалі більше техніки з Петрозаводська перекидають в Україну.

Водночас, йдеться в матеріалі, ці будівельні об'єкти – перша відчутна ознака того, що РФ знову почала інвестувати у військові бази поблизу фінського кордону через багато років.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, зафіксовані на супутникових знімках зміни не становлять загрози для Фінляндії.

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На думку майора армії Фінляндії у відставці Марко Еклунда, пріоритетним завданням військового складу в Петрозаводську, ймовірно, є переобладнання і постачання техніки на український фронт.

"Я припускаю, що ангар, який там зведений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на час осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку", – зазначив він.

Після вступу Фінляндії до НАТО міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що проєкт бюджету уряду Фінляндії на 2024 рік передбачає витрати в розмірі 2,3% ВВП на оборону у відповідності до вимог Північноатлантичного Альянсу – країна стала наразі останнім членом військово-політичного блоку.

Перед цим стало відомо, що Фінляндія восени ухвалить рішення про те, яким чином вона сприятиме спільній обороні НАТО в мирний час.

Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО 4 квітня.

Теми: РосіяФінляндіякордон
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