Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией
РФ недавно начала обустраивать свои военные базы вблизи границы с Финляндией.
Источник: финское издание Yle, опубликовавшее также снимки, которые показывают соответствующие изменения, пишет "Европейская правда"
Детали: На спутниковых снимках можно увидеть построенные ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.
Как отмечает издание, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают в Украину.
В то же время, говорится в материале, эти строительные объекты – первый ощутимый признак того, что РФ снова начала инвестировать в военные базы вблизи финской границы спустя много лет.
По словам министра обороны Антти Хяккянен, зафиксированные на спутниковых снимках изменения не представляют угрозы для Финляндии.
По мнению майора армии Финляндии в отставке Марко Эклунда, приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт.
"Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", – отметил он.
После вступления Финляндии в НАТО министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы.
Что предшествовало: Проект бюджета правительства Финляндии на 2024 год предусматривает расходы в размере 2,3% ВВП на оборону в соответствии с требованиями Североатлантического Альянса – страна стала пока последним членом военно-политического блока.
Перед этим стало известно, что Финляндия осенью примет решение о том, каким образом она будет способствовать общей обороне НАТО в мирное время.
Финляндия официально присоединилась к Альянсу 4 апреля.