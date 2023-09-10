Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
Президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіусу дії.
Джерело: Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації Байдена, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами джерела, рішення про надання Києву ракет ATACMS може бути ухвалено найближчим часом.
Президент США зіткнувся зі зростаючим тиском з боку обох партій в Конгресі, які вимагають передачу Україні ракет дальнього радіусу дії.
Перевага ATACMS над британськими ракетами Storm Shadow і французькими Scalp, які вже є на озброєнні Києва, полягає в тому, що їх можна запускати з пускових установок HIMARS, а не із застарілих українських винищувачів радянських часів.
Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил.
Передісторія:
- Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба на початку вересня після розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві сказав, що "ця опція залишається відкритою" і висловив сподівання, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення.
- Кулеба раніше запевняв, що Україна буде застосовувати далекобійні ракети виключно в межах своєї території.