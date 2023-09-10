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Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 10 вересня 2023, 18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
Atacms, фото Getty Images

Президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіусу дії.

ДжерелоFinancial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації Байдена, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерела, рішення про надання Києву ракет ATACMS може бути ухвалено найближчим часом.

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Президент США зіткнувся зі зростаючим тиском з боку обох партій в Конгресі, які вимагають передачу Україні ракет дальнього радіусу дії.

Перевага ATACMS над британськими ракетами Storm Shadow і французькими Scalp, які вже є на озброєнні Києва, полягає в тому, що їх можна запускати з пускових установок HIMARS, а не із застарілих українських винищувачів радянських часів.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. 

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Теми: Байдендопомога Українізброя
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