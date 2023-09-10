Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ

Президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Источник: Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в администрации Байдена, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источника, решение о предоставлении Киеву ракет ATACMS может быть принято в ближайшее время.

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Президент США столкнулся с растущим давлением со стороны обеих партий в Конгрессе, которые требуют передачу Украине ракет дальнего радиуса действия.

Преимущество ATACMS над британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp, которые уже есть на вооружении Киева, заключается в том, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с устаревших украинских истребителей советских времен.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.

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