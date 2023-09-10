Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.
Источник: Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в администрации Байдена, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам источника, решение о предоставлении Киеву ракет ATACMS может быть принято в ближайшее время.
Президент США столкнулся с растущим давлением со стороны обеих партий в Конгрессе, которые требуют передачу Украине ракет дальнего радиуса действия.
Преимущество ATACMS над британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp, которые уже есть на вооружении Киева, заключается в том, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с устаревших украинских истребителей советских времен.
Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.
Предыстория:
- Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале сентября после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве сказал, что "эта опция остается открытой" и выразил надежду, что дискуссии внутри администрации приведут к положительному решению.
- Кулеба ранее заверял, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты исключительно в пределах своей территории.