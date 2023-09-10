У Мелітополі чули потужний вибух – мер
Неділя, 10 вересня 2023, 18:58
В окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах чули потужний вибух у неділю.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною.
Реклама:
Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо деталі".
Деталі: Федоров також повідомив, що на псевдовибори, які влаштували цими вихідними окупанти на захоплених територіях, "голосувати ніхто не йшов".