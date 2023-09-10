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У Мелітополі чули потужний вибух – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
Іван Федоров, фото Getty Images

В окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах чули потужний вибух у неділю.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною.

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Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо деталі".

Деталі: Федоров також повідомив, що на псевдовибори, які влаштували цими вихідними окупанти на захоплених територіях, "голосувати ніхто не йшов".

Теми: Мелітопольвибухвійнаокупація
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