У Мелітополі чули потужний вибух – мер

В окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах чули потужний вибух у неділю.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною.

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Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо деталі".

Деталі: Федоров також повідомив, що на псевдовибори, які влаштували цими вихідними окупанти на захоплених територіях, "голосувати ніхто не йшов".