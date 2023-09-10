Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мелітополі чули потужний вибух – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
Іван Федоров, фото Getty Images

В окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах чули потужний вибух у неділю.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною.

Реклама:

Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо деталі".

Деталі: Федоров також повідомив, що на псевдовибори, які влаштували цими вихідними окупанти на захоплених територіях, "голосувати ніхто не йшов".

Теми: Мелітопольвибухвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Усі новини...
Мелітополь
Окупанти встановили свої телефонні вишки у Мелітополі, щоб підслуховувати − Федоров
Захисники просуваються поблизу Роботиного і Вербового − Генштаб
Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті − Генштаб
Останні новини
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
Усі новини...
Реклама: