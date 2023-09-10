Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
Иван Федоров, фото Getty Images

В оккупированном Мелитополе и окрестных населенных пунктах слышали мощный взрыв в воскресенье.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком.

Реклама:

Жители Мелитополя и окружающих населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем детали".

Детали: Федоров также сообщил, что на псевдовыборы, которые устроили в эти выходные оккупанты на захваченных территориях, "голосовать никто не шел".

Темы: Мелитопольвзрыввойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Мелитополь
Оккупанты установили свои телефонные вышки в Мелитополе, чтобы подслушивать − Федоров
Защитники продвигаются вблизи Роботино и Вербового − Генштаб
Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте − Генштаб
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: