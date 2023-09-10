Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
Иван Федоров, фото Getty Images

В оккупированном Мелитополе и окрестных населенных пунктах слышали мощный взрыв в воскресенье.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком.

Реклама:

Жители Мелитополя и окружающих населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем детали".

Детали: Федоров также сообщил, что на псевдовыборы, которые устроили в эти выходные оккупанты на захваченных территориях, "голосовать никто не шел".

Темы: Мелитопольвзрыввойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Эрдоган заявил, что Турция может "порвать с ЕС"

фотоПоявились снимки буксировки корабля РФ "Самум", которого подбил "Морской малыш" СБУ

Все новости...
Мелитополь
Оккупанты установили свои телефонные вышки в Мелитополе, чтобы подслушивать − Федоров
Защитники продвигаются вблизи Роботино и Вербового − Генштаб
Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте − Генштаб
Последние новости
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне наносят удары по Харькову - ОВА
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
22:53
Графики отключений подготовлены, но пока ограничений не планируется – Минэнерго
22:24
В Лондоне задержали мужчину, который залез на стену и проник в королевские конюшни
22:03
Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали
Все новости...
Реклама: