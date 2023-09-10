В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
Воскресенье, 10 сентября 2023, 18:58
В оккупированном Мелитополе и окрестных населенных пунктах слышали мощный взрыв в воскресенье.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком.
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Жители Мелитополя и окружающих населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем детали".
Детали: Федоров также сообщил, что на псевдовыборы, которые устроили в эти выходные оккупанты на захваченных территориях, "голосовать никто не шел".