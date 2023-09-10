Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
Сили оборони в ході блискавичної операції взяли під контроль частину Опитного, що на південь від Авдіївки, в місті ведуться бої.
Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону
Пряма мова: "В цілому ситуація по лінії оборони навколо міста (Авдіївки – ред.) залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста. З півдня, в районі Опитного маємо успіх. І він, на мій погляд, дуже суттєвий. Трошки ворог проспав, відверто кажучи, цей південний напрямок.
Дві доби тому вони вели дуже потужні активності на північ від міста. Коли вони були сконцентровані на півночі від міста в своїх штурмових діях, хлопці (Сили оборони – ред.) провели, на мій погляд, блискавичну штурмову операцію, і частину Опитного все-таки наші хлопці зайняли, закріпились. І ведуться вже бої в самому населеному пункті.
Сподіваємося, що найближчим часом село Опитне буде повністю під контролем Збройних сил України".