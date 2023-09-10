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Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
скріншот deepstatemap

Сили оборони в ході блискавичної операції взяли під контроль частину Опитного, що на південь від Авдіївки, в місті ведуться бої.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "В цілому ситуація по лінії оборони навколо міста (Авдіївки – ред.) залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста. З півдня, в районі Опитного маємо успіх. І він, на мій погляд, дуже суттєвий. Трошки ворог проспав, відверто кажучи, цей південний напрямок.

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Дві доби тому вони вели дуже потужні активності на північ від міста. Коли вони були сконцентровані на півночі від міста в своїх штурмових діях, хлопці (Сили оборони – ред.) провели, на мій погляд, блискавичну штурмову операцію, і частину Опитного все-таки наші хлопці зайняли, закріпились. І ведуться вже бої в самому населеному пункті.

Сподіваємося, що найближчим часом село Опитне буде повністю під контролем Збройних сил України".

Теми: АвдіївкаДонецька областьконтрнаступвійна
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