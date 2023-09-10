Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
скриншот deepstatemap

Силы обороны в ходе молниеносной операции взяли под контроль часть Опытного, что к югу от Авдеевки, в городе ведутся бои.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "В целом ситуация по линии обороны вокруг города (Авдеевки – ред.) остается очень напряженной. Враг давит с севера от города. С юга, в районе Опытного имеем успех. И он, на мой взгляд, очень существенный. Немножко враг проспал, откровенно говоря, это южное направление.

Реклама:

Двое суток назад они вели очень мощные активности к северу от города. Когда они были сконцентрированы на севере от города в своих штурмовых действиях, ребята (Силы обороны - ред.) провели, на мой взгляд, молниеносную штурмовую операцию, и часть Опытного все-таки наши ребята заняли, закрепились. И ведутся уже бои в самом населенном пункте.

Надеемся, что в ближайшее время село Опытное будет полностью под контролем Вооруженных сил Украины".

Темы: АвдеевкаДонецкая областьконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Американский торговец оружием зарабатывает в Украине при помощи посредника-сержанта – NYT
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
Украина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: