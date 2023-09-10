Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
скриншот deepstatemap

Силы обороны в ходе молниеносной операции взяли под контроль часть Опытного, что к югу от Авдеевки, в городе ведутся бои.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "В целом ситуация по линии обороны вокруг города (Авдеевки – ред.) остается очень напряженной. Враг давит с севера от города. С юга, в районе Опытного имеем успех. И он, на мой взгляд, очень существенный. Немножко враг проспал, откровенно говоря, это южное направление.

Реклама:

Двое суток назад они вели очень мощные активности к северу от города. Когда они были сконцентрированы на севере от города в своих штурмовых действиях, ребята (Силы обороны - ред.) провели, на мой взгляд, молниеносную штурмовую операцию, и часть Опытного все-таки наши ребята заняли, закрепились. И ведутся уже бои в самом населенном пункте.

Надеемся, что в ближайшее время село Опытное будет полностью под контролем Вооруженных сил Украины".

Темы: АвдеевкаДонецкая областьконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Эрдоган заявил, что Турция может "порвать с ЕС"

фотоПоявились снимки буксировки корабля РФ "Самум", которого подбил "Морской малыш" СБУ

Все новости...
Американский торговец оружием зарабатывает в Украине при помощи посредника-сержанта – NYT
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
Украина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
Последние новости
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне наносят удары по Харькову - ОВА
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
22:53
Графики отключений подготовлены, но пока ограничений не планируется – Минэнерго
22:24
В Лондоне задержали мужчину, который залез на стену и проник в королевские конюшни
22:03
Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали
Все новости...
Реклама: