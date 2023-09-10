Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Силы обороны в ходе молниеносной операции взяли под контроль часть Опытного, что к югу от Авдеевки, в городе ведутся бои.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "В целом ситуация по линии обороны вокруг города (Авдеевки – ред.) остается очень напряженной. Враг давит с севера от города. С юга, в районе Опытного имеем успех. И он, на мой взгляд, очень существенный. Немножко враг проспал, откровенно говоря, это южное направление.

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Двое суток назад они вели очень мощные активности к северу от города. Когда они были сконцентрированы на севере от города в своих штурмовых действиях, ребята (Силы обороны - ред.) провели, на мой взгляд, молниеносную штурмовую операцию, и часть Опытного все-таки наши ребята заняли, закрепились. И ведутся уже бои в самом населенном пункте.

Надеемся, что в ближайшее время село Опытное будет полностью под контролем Вооруженных сил Украины".