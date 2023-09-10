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Україна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 21:06
Україна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
БМП CV-90, фото: Armyinform

Україна та Швеція ставлять за найближчу мету спільно виготовити для української армії тисячу БМП CV-90.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Вже невдовзі таких машин ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська!".

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Деталі: Маляр зазначила, що бойову машини піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі.

"Спроєктована та вироблена у Швеції, вона увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП", - зазначила вона.

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Маляр нагадала, що до ЗСУ CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті. За її словами, вперше вони були помічені на Лиманському напрямку.

"В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали – пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі. Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня", - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що шведська машина має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до 3 кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху.

"Українські захисники кажуть, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно", – написала Маляр.

Що передувало: У серпні президент Володимир Зеленський приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.

Теми: МіноборониЗбройні силивійнаШвеція
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