Украина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр

Украина и Швеция ставят ближайшей целью совместно изготовить для украинской армии тысячу БМП CV-90.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Уже вскоре таких машин ВСУ получат куда больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель - 1000 шведских БМП для украинского войска!".

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Детали: Маляр отметила, что боевую машины пехоты CV-90 называют лучшей БМП в мире.

"Спроектированная и произведенная в Швеции, она вобрала в себя все, что должна иметь современная боевая машина, а ее главное преимущество - забота об экипаже (три человека) и десанте (до восьми человек), ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП", - отметила она.

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Маляр напомнила, что в ВСУ CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи на фронте. По ее словам, впервые они были замечены на Лиманском направлении.

"В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танкового обстрела и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе "Ланцет". Но ни экипаж, ни десант внутри не пострадали - пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи. Если бы вместо CV-90 была советская БМП-1, или БМП-2, не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах фактически отсутствует", - отметила замминистра.

Она добавила, что шведская машина имеет эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую 40-мм пушку, которая может вести огонь на расстоянии до 3 километров, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.

CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно уменьшают уровень шума во время движения.

"Украинские защитники говорят, что за 200 метров шведскую БМП даже не слышно", - написала Маляр.

Что предшествовало: В августе президент Владимир Зеленский приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.