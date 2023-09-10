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У Тернополі через пожежу погіршилася якість повітря

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 21:47
У Тернополі через пожежу погіршилася якість повітря
місце пожежі в Тернополі, фото: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб

У Тернополі в неділю внаслідок масштабної пожежі на підприємстві погіршилася якість повітря, мешканців центру міста та масиву "Дружба" просять обмежити перебування надворі.

Джерело: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Деталі: У неділю зранку на території підприємства ТОВ "ВКФ "ЕЛІТ ПЛАСТ" по вул. Микулинецькій у Тернополі сталася масштабна пожежа.

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На місці було відібрано проби атмосферного повітря на вміст азоту діоксиду, оксиду вуглецю, формальдегіду, фенолу відповідно до напрямку вітру та його швидкості руху.

В досліджуваних пробах повітря на вул. Чернівецькій, вул. Торговиця, вул. Гетьмана Мазепи, вул. Карпенка вміст фенолу становив від 0,03-0,33 мг/м3 при нормі 0,01 мг/м3, формальдегіду – від 0,060 - 0,069 мг/м3 при нормі 0,035 мг/м3.

У пробах на вул. Шпитальній, вул. Грушевського, вул. Над Ставом, вул. Волинській вміст фенолу становив від 0,018-0,25 мг/м3 при нормі 0,01 мг/м3, формальдегіду –від 0,035 - 0,056 мг/м3 при нормі 0,035 мг/м3.

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Вміст азоту діоксиду та оксиду вуглецю не перевищує норму.

Дослівно: "Рекомендації для населення: жителям центральної частини міста та масиву "Дружба" обмежити перебування на свіжому повітрі, щільно закрити вікна та кватирки. Очікувати додаткової інформації про зняття обмежень".

Що передувало: У неділю зранку масштабна пожежа виникла на одному з підприємств у місті Тернопіль, пізніше її ліквідували.

Теми: Тернопільпожежаздоров'я
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