В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха

место пожара в Тернополе, фото: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней

В Тернополе в воскресенье в результате масштабного пожара на предприятии ухудшилось качество воздуха, жителей центра города и массива "Дружба" просят ограничить пребывание на улице.

Источник: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней

Детали: В воскресенье утром на территории предприятия ООО "ПКФ "ЭЛИТ ПЛАСТ" по ул. Микулинецкой в Тернополе произошел масштабный пожар.

Реклама:

На месте были отобраны пробы атмосферного воздуха на содержание азота диоксида, оксида углерода, формальдегида, фенола в соответствии с направлением ветра и его скорости движения.

В исследуемых пробах воздуха на ул. Черновицкой, ул. Торговица, ул. Гетмана Мазепы, ул. Карпенко содержание фенола составляло от 0,03-0,33 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, формальдегида - от 0,060 - 0,069 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3.

В пробах на ул. Госпитальной, ул. Грушевского, ул. Над Ставом, ул. Волынской содержание фенола составляло от 0,018-0,25 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, формальдегида – от 0,035 - 0,056 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3.

ВИДЕО ДНЯ

Содержание азота диоксида и оксида углерода не превышает норму.

Дословно: "Рекомендации для населения: жителям центральной части города и массива "Дружба" ограничить пребывание на свежем воздухе, плотно закрыть окна и форточки. Ожидать дополнительной информации о снятии ограничений".

Что предшествовало: В воскресенье утром масштабный пожар возник на одном из предприятий в городе Тернополь, позже его ликвидировали.