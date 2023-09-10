Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 21:47
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
место пожара в Тернополе, фото: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней

В Тернополе в воскресенье в результате масштабного пожара на предприятии ухудшилось качество воздуха, жителей центра города и массива "Дружба" просят ограничить пребывание на улице.

Источник: Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней

Детали: В воскресенье утром на территории предприятия ООО "ПКФ "ЭЛИТ ПЛАСТ" по ул. Микулинецкой в Тернополе произошел масштабный пожар.

Реклама:

На месте были отобраны пробы атмосферного воздуха на содержание азота диоксида, оксида углерода, формальдегида, фенола в соответствии с направлением ветра и его скорости движения.

В исследуемых пробах воздуха на ул. Черновицкой, ул. Торговица, ул. Гетмана Мазепы, ул. Карпенко содержание фенола составляло от 0,03-0,33 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, формальдегида - от 0,060 - 0,069 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3.

В пробах на ул. Госпитальной, ул. Грушевского, ул. Над Ставом, ул. Волынской содержание фенола составляло от 0,018-0,25 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, формальдегида – от 0,035 - 0,056 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3.

ВИДЕО ДНЯ

Содержание азота диоксида и оксида углерода не превышает норму.

Дословно: "Рекомендации для населения: жителям центральной части города и массива "Дружба" ограничить пребывание на свежем воздухе, плотно закрыть окна и форточки. Ожидать дополнительной информации о снятии ограничений".

Что предшествовало: В воскресенье утром масштабный пожар возник на одном из предприятий в городе Тернополь, позже его ликвидировали.

Темы: Тернопольпожарздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Эрдоган заявил, что Турция может "порвать с ЕС"

фотоПоявились снимки буксировки корабля РФ "Самум", которого подбил "Морской малыш" СБУ

Все новости...
Тернополь
В Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии
Депутат и командир ВСУ требовал деньги за пребывание в тылу работника военкомата
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне наносят удары по Харькову - ОВА
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
22:53
Графики отключений подготовлены, но пока ограничений не планируется – Минэнерго
22:24
В Лондоне задержали мужчину, который залез на стену и проник в королевские конюшни
22:03
Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали
Все новости...
Реклама: