Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому – WSJ

Українське військове керівництво розраховує, що Сили оборони зможуть використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже цієї зими.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Київське військове керівництво заявляє, що українські пілоти можуть взяти участь у бойових діях на винищувачах F-16 вже цієї зими, що є більш оптимістичним графіком, ніж попередні оцінки, і може надати українським військам значні нові можливості для ведення бойових дій в наступному році".

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Деталі: Як пише видання з посиланням на українських і американських посадовців, в Україні вважають, що, оскільки американська підготовка розпочнеться цього або наступного місяця, кілька українських пілотів-винищувачів можуть бути готові до польотів вже в лютому.

США можуть підготувати досвідчених українських пілотів, які володіють англійською мовою, лише за п'ять місяців.

Водночас видання зазначає, що американські офіційні особи були більш консервативними у своїх планах щодо термінів підготовки F-16 до бою. За їхніми словами, українці не будуть готові до бойових польотів на F-16 щонайменше до середини 2024 року, а можливо, і набагато пізніше.

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Як розповів представник американського оборонного відомства, десятки українських пілотів розпочнуть підготовку з англійської мови в Центрі англійської мови Інституту військової мови на базі ВПС США "Лакленд" у Сан-Антоніо протягом декількох тижнів. Пілоти, які вже володіють англійською мовою, будуть проходити льотну підготовку на авіабазі Національної гвардії Морріс в Тусоні, штат Арізона, де дислокується 162-е авіакрило.

Водночас відставний командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що чиновники надмірно переймаються рівнем володіння українцями англійською мовою. Він послався на розмову з високопоставленим офіцером ВПС, який у приватній розмові повідомив йому, що льотна підготовка може бути завершена всього за три місяці, що на два місяці швидше, ніж вважають навіть самі українці.

"Їм потрібно вміти керувати літаком, їм не потрібно вміти читати Шекспіра", - сказав Ходжес.

Разом з тим, представники американського оборонного відомства заявили, що навчання є лише однією з багатьох перешкод, які заважають F-16 вступити у війну. Наразі українські пілоти літають на літаках МіГ та Сухой радянських часів, атакуючи російські наземні цілі та захищаючи повітряний простір України. Невідомо, скільки досвідчених пілотів Київ готовий забрати з поля бою для навчання в Європі та США, йдеться в публікації.

Крім того, американські офіційні особи попереджають, що пошук і підготовка екіпажів технічного обслуговування, які також повинні володіти англійською мовою, може виявитися ще більш складним завданням, ніж підготовка пілотів.

Що передувало: На початку вересня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті навесні 2024 року.