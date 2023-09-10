Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ

Украинское военное руководство рассчитывает, что Силы обороны смогут использовать истребители F-16 на поле боя уже этой зимой.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "Киевское военное руководство заявляет, что украинские пилоты могут принять участие в боевых действиях на истребителях F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным графиком, чем предыдущие оценки, и может предоставить украинским войскам значительные новые возможности для ведения боевых действий в следующем году".

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Детали: Как пишет издание со ссылкой на украинских и американских чиновников, в Украине считают, что, поскольку американская подготовка начнется в этом или следующем месяце, несколько украинских пилотов-истребителей могут быть готовы к полетам уже в феврале.

США могут подготовить опытных украинских пилотов, владеющих английским языком, всего за пять месяцев.

В то же время издание отмечает, что американские официальные лица были более консервативными в своих планах относительно сроков подготовки F-16 к бою. По их словам, украинцы не будут готовы к боевым полетам на F-16 как минимум до середины 2024 года, а возможно, и гораздо позже.

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Как рассказал представитель американского оборонного ведомства, десятки украинских пилотов начнут подготовку по английскому языку в Центре английского языка Института военного языка на базе ВВС США "Лакленд" в Сан-Антонио в течение нескольких недель. Пилоты, которые уже владеют английским языком, будут проходить летную подготовку на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где дислоцируется 162-е авиакрыло.

В то же время, отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что чиновники чрезмерно озабочены уровнем владения украинцами английским языком. Он сослался на разговор с высокопоставленным офицером ВВС, который в частной беседе сообщил ему, что летная подготовка может быть завершена всего за три месяца, что на два месяца быстрее, чем считают даже сами украинцы.

"Им нужно уметь управлять самолетом, им не нужно уметь читать Шекспира", - сказал Ходжес.

Вместе с тем, представители американского оборонного ведомства заявили, что обучение является лишь одним из многих препятствий, которые мешают F-16 вступить в войну. Сейчас украинские пилоты летают на самолетах МиГ и Сухой советских времен, атакуя российские наземные цели и защищая воздушное пространство Украины. Неизвестно, сколько опытных пилотов Киев готов забрать с поля боя для обучения в Европе и США, говорится в публикации.

Кроме того, американские официальные лица предупреждают, что поиск и подготовка экипажей технического обслуживания, которые также должны владеть английским языком, может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

Что предшествовало: В начале сентября тогдашний министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте весной 2024 года.