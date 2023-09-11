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Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 00:38
Цьогорічна заява G20 могла б заспокоїти Москву - Politico
Фото: Agung Parameswara, Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був активно залучений у переговори лідерів G20, що тривали тижнями, і які привели до остаточного варіанту декларації країн "Групи двадцяти" і спільна заява "могла б заспокоїти Москву".

Джерело: Politico

Деталі: За інформацією видання, формулювання, яке оприлюднили західні країни, щоб сигналізувати про подальше засудження вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, могло б заспокоїти Москву. Вона скаржиться на те, що з початком контрнаступу України атаки всередині Росії посилилися.

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Державний секретар Ентоні Блінкен у неділю також захистив рішення Сполучених Штатів прийняти спільну заяву лідерів G20 щодо війни Росії в Україні.

Пряма мова Блінкена: "Всі країни G20 у цій заяві відстоювали важливість територіальної цілісності, суверенітету — і це дуже ясно. 

Я був у кімнаті, коли всі лідери сьогодні (10 вересня - Ред.) розмовляли з президентом Байденом, і з усього, що вони сказали, було ясно, що вони не тільки хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довготривалих умовах і було також дуже ясно, що наслідки агресії Росії відчуваються в країнах G20 і в усьому світі, що розвивається. 

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Я вважаю, що дуже важливо, щоб G20 говорили як одне ціле. В якійсь мірі, можливо, це G19, тому що, очевидно, Росія також є тут як частина G20".

Передісторія: 

Цьогорічна заява G20 не називала Росію по імені, але говорила, що всі країни повинні "утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави".

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування формулюваннями декларації.

Теми: G20РосіяСША
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