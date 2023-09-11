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Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 00:38
Нынешнее заявление G20 могло бы успокоить Москву - Politico
Фото: Agung Parameswara, Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был активно вовлечен в продолжавшиеся неделями переговоры лидеров G20, которые привели к окончательному варианту декларации стран "Группы двадцати".

Источник: Politico

Детали: По данным издания, формулировка, которую обнародовали западные страны, чтобы сигнализировать о дальнейшем осуждении вторжения президента России Владимира Путина в Украину, могла бы успокоить Москву. Она жалуется на то, что с началом контрнаступления Украины атаки внутри России усилились.

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Государственный секретарь Энтони Блинкен в воскресенье также защитил решение Соединенных Штатов принять совместное заявление лидеров G20 по войне России в Украине.

Прямая речь Блинкена: "Все страны G20 в этом заявлении отстаивали важность территориальной целостности, суверенитета - и это очень ясно. 

Я был в комнате, когда все лидеры сегодня (10 сентября - Ред.) разговаривали с президентом Байденом, и из всего, что они сказали, было ясно, что они не только хотят, чтобы эта война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась на справедливых и долговременных условиях и было также очень ясно, что последствия агрессии России ощущаются в странах G20 и во всем развивающемся мире. 

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Я считаю, что очень важно, чтобы G20 говорили как одно целое. В какой-то степени, возможно, это G19, потому что, очевидно, Россия также здесь как часть G20".

Предыстория: 

Нынешнее заявление G20 не называло Россию по имени, но говорило, что все страны должны "воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование формулировками декларации.

Темы: G20РосcияСША
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