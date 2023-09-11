Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"

Супутниковий зв'язок мільярдера, засновника SpaceX і підприємця Ілона Маска Starlink є "життєво важливим інструментом" для України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Блінкена: "Ми сподіваємось і очікуємо, що ця технологія залишиться повністю доступною для українців. Starlink був життєво важливим інструментом для українців, щоб вони могли спілкуватися один з одним, і особливо для військових, щоб вони могли комунікувати та захистити всю територію України".

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Деталі: Блінкен відмовився коментувати повідомлення про те, що Маск відхилив запит України на активацію системи зв'язку в анексованому Росією Севастополі минулого року, щоб допомогти атакувати російські військові судна.

Передісторія:

Раніше телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Ілон Маск відреагував на цю інформацію і заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.