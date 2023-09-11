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Блинкен назвал Starlink "жизненно важным инструментом"

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 02:39
Блинкен назвал Starlink жизненно важным инструментом
Фото universemagazine.com

Спутниковая связь миллиардера, основателя SpaceX и предпринимателя Илона Маска Starlink является "жизненно важным инструментом" для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Bloomberg

Прямая речь Блинкена: "Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев. Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы они могли общаться друг с другом, и особенно для военных, чтобы они могли коммуницировать и защитить всю территорию Украины".

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Детали: Блинкен отказался комментировать сообщения о том, что Маск отклонил запрос Украины на активацию системы связи в аннексированном Россией Севастополе в прошлом году, чтобы помочь атаковать российские военные суда.

Предыстория: 

  • Ранее телеканал CNN, который получил в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Илон Маск отреагировал на эту информацию и заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины.

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Темы: БлинкенМасквойна
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