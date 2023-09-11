Лубінець оприлюднив механізм повернення депортованих дітей
Понеділок, 11 вересня 2023, 06:13
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів, що розроблено механізм повернення депортованих з окупованих територій українських дітей.
Джерело: Лубінець у Telegram
Деталі: За словами Омбудсмана, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:
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- Розробка механізму отримання списків дітей;
- Верифікація та оновлення даних;
- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин;
- Психологічна реабілітація дітей після повернення;
- Створення спеціального центру для реабілітації;
- Відкриття гуманітарних коридорів.
Передісторія:
У липні офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.