Лубінець оприлюднив механізм повернення депортованих дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів, що розроблено механізм повернення депортованих з окупованих територій українських дітей.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: За словами Омбудсмана, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:

Реклама:

Розробка механізму отримання списків дітей;

Верифікація та оновлення даних;

Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин;

Психологічна реабілітація дітей після повернення;

Створення спеціального центру для реабілітації;

Відкриття гуманітарних коридорів.

Передісторія:

У липні офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.