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Лубінець оприлюднив механізм повернення депортованих дітей

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 06:13
Лубінець оприлюднив механізм повернення депортованих дітей
Дискусійна панель Ялтинської європейської стратегії, ФОТО: ОФІС ОМБУДСМАНА

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час  Ялтинської європейської стратегії розповів, що розроблено механізм повернення депортованих з окупованих територій українських дітей.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: За словами Омбудсмана, механізм повернення дітей має кілька ключових етапів:

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  • Розробка механізму отримання списків дітей;
  • Верифікація та оновлення даних;
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин;
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення;
  • Створення спеціального центру для реабілітації;
  • Відкриття гуманітарних коридорів.

Передісторія: 

У липні офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.

Теми: війнаокупаціяправа людинидіти
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