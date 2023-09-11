Лубинец обнародовал механизм возвращения депортированных украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии рассказал, что разработан механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: По словам Омбудсмена, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:

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Разработка механизма получения списков детей;

Верификация и обновление данных;

Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;

Психологическая реабилитация детей после возвращения;

Создание специального центра для реабилитации;

Открытие гуманитарных коридоров.

Предыстория:

В июле офису омбудсмена удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию двух девочек, 5-ти и 12-ти лет.