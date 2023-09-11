Лубинец обнародовал механизм возвращения депортированных украинских детей
Понедельник, 11 сентября 2023, 06:13
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии рассказал, что разработан механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей.
Источник: Лубинец в Telegram
Детали: По словам Омбудсмена, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:
Реклама:
- Разработка механизма получения списков детей;
- Верификация и обновление данных;
- Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;
- Психологическая реабилитация детей после возвращения;
- Создание специального центра для реабилитации;
- Открытие гуманитарных коридоров.
Предыстория:
В июле офису омбудсмена удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию двух девочек, 5-ти и 12-ти лет.