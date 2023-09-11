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Лубинец обнародовал механизм возвращения депортированных украинских детей

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 06:13
Лубинец обнародовал механизм возвращения депортированных украинских детей
Дискуссионная панель Ялтинской европейской стратегии, фото Офис Омбудсмана

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии рассказал, что разработан механизм возвращения депортированных с оккупированных территорий украинских детей.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: По словам Омбудсмена, механизм возвращения детей имеет несколько ключевых этапов:

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  • Разработка механизма получения списков детей;
  • Верификация и обновление данных;
  • Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств;
  • Психологическая реабилитация детей после возвращения;
  • Создание специального центра для реабилитации;
  • Открытие гуманитарных коридоров.

Предыстория: 

В июле офису омбудсмена удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию двух девочек, 5-ти и 12-ти лет.

Темы: войнаоккупацияправа человекадети
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