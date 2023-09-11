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Байден: На саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 06:38
Байден: На саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні
Президент США Джо Байден, фото tribuneindia.com

Президент США Джо Байден заявив, що серед учасників саміту G20 в Індії панувала згода стосовно встановлення справедливого миру в Україні.

Джерело: прес служба Білого дому

Пряма мова Байдена: "Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого, справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність".

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Передісторія:

Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця, написав, що президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіусу дії.

Теми: БайденG20війна
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