Байден: На саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні
Понеділок, 11 вересня 2023, 06:38
Президент США Джо Байден заявив, що серед учасників саміту G20 в Індії панувала згода стосовно встановлення справедливого миру в Україні.
Джерело: прес служба Білого дому
Пряма мова Байдена: "Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого, справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність".
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Передісторія:
Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця, написав, що президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіусу дії.