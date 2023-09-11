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Байден: На саммите G20 царило согласие относительно мира в Украине

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 06:38
Байден: На саммите G20 царило согласие относительно мира в Украине
Президент США Джо Байден, фото tribuneindia.com

Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20 в Индии царило согласие относительно установления справедливого мира в Украине.

Источник: пресс служба Белого дома

Прямая речь Байдена: "Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие о необходимости справедливого, справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность".

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Предыстория:

Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника, написал, что президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

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Темы: БайденG20война
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