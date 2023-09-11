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В Міноборони підтвердили: ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 09:28
В Міноборони підтвердили: ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області
ілюстративне фото Генштаб

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили зайняли частину Опитного у Донецькій області.

Джерело: брифінг Маляр 11 вересня в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. І мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське.

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У тих ділянках, де вдалося досягти успіху, наші Збройні сили зараз там закріплюються".

 
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Нагадаємо: 

  • 10 вересня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Сили оборони в ході блискавичної операції взяли під контроль частину Опитного, що на південь від Авдіївки, в місті ведуться бої.

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Теми: Донецька областьвійна
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