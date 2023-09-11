В Міноборони підтвердили: ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області
Понеділок, 11 вересня 2023, 09:28
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили зайняли частину Опитного у Донецькій області.
Джерело: брифінг Маляр 11 вересня в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. І мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське.
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У тих ділянках, де вдалося досягти успіху, наші Збройні сили зараз там закріплюються".
Нагадаємо:
- 10 вересня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Сили оборони в ході блискавичної операції взяли під контроль частину Опитного, що на південь від Авдіївки, в місті ведуться бої.
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