В Минобороны подтвердили: ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы заняли часть Опытного в Донецкой области.

Источник: брифинг Маляр 11 сентября в эфире телемарафона

Прямая речь: "Движение происходило в районе Опытного. Силы обороны заняли часть этого населенного пункта. И имели в течение недели частичный успех в районе Новомайорского.

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В тех участках, где удалось достичь успеха, наши Вооруженные силы сейчас там закрепляются".

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Напомним:

10 сентября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что Силы обороны в ходе молниеносной операции взяли под контроль часть Опытного, что к югу от Авдеевки, в городе ведутся бои.