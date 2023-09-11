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В Минобороны подтвердили: ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области

Алена МазуренкоПонедельник, 11 сентября 2023, 09:28
В Минобороны подтвердили: ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области
иллюстративное фото Генштаб

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы заняли часть Опытного в Донецкой области.

Источник: брифинг Маляр 11 сентября в эфире телемарафона

Прямая речь: "Движение происходило в районе Опытного. Силы обороны заняли часть этого населенного пункта. И имели в течение недели частичный успех в районе Новомайорского.

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КАРТА DEEPSTATEMAP 11 сентября

В тех участках, где удалось достичь успеха, наши Вооруженные силы сейчас там закрепляются".

 
КАРТА DEEPSTATEMAP 11 сентября

Напомним:

  • 10 сентября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что Силы обороны в ходе молниеносной операции взяли под контроль часть Опытного, что к югу от Авдеевки, в городе ведутся бои.

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Темы: Донецкая областьвойна
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