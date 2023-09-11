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Повітряні сили вночі знищили 13 ворожих дронів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 09:44
Повітряні сили вночі знищили 13 ворожих дронів
ФОТО: GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 12 дронів "Шахед", запущених Росією у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, а також один безпілотник невстановленого типу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, ОК "Південь" 

Дослівно: "Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). Зафіксовано пуски 12 "шахедів" у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

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До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони, знищено 12 "Shahed-136/131" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу". 

Деталі: Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Як повідомляють Повітряні сили, за попередньою інформацією, без втрат. Інформація уточнюється.

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Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зранку повідомляв про збиття дронів також на Сумщині. Крім того, він сказав, що більшість ракет не досягла своїх цілей.

Пряма мова Ігната: "На даний момент знищені близько 12 ударних БПЛА. Є ще інформація по Сумщині, тому ця цифра буде більшою: близько 13-14 безпілотників. 

Крім того, противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракети, які запускаються  з тактичної авіації Су-24 і Су-35, а також керованими авіаційними ракетами Х-59. Більшість не досягла своїх цілей".

Доповнено: ОК "Південь" повідомив про збиття безпілотника "Форпост", запущенного в напрямку острова Зміїний для розвідувально-диверсійної діяльності. Його знищили над морем. 

 

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиДніпропетровська областьЗапорізька область
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