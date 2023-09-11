Воздушные силы ночью уничтожили 13 вражеских дронов

Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 12 из 12 дронов "Шахед", запущенных Россией в направлении Запорожской и Днепропетровской областей, а также один беспилотник неустановленного типа.

Источник: Воздушные силы ВСУ, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, ОК "Юг"

Дословно: "Ночью 11 сентября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск). Зафиксированы пуски 12 "шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

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К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны, уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа".

Детали: Также враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Как сообщают Воздушные силы, по предварительной информации, без потерь. Информация уточняется.

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В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утром сообщал об атаке дронов также на Сумщину и их сбитии. Кроме того, он сказал, что большинство ракет не достигли своих целей.

Прямая речь Игната: "На данный момент уничтожены около 12 ударных БПЛА. Есть еще информация по Сумщине, поэтому эта цифра будет больше: около 13-14 беспилотников.

Кроме того, противник атаковал сегодня противорадиолокационными ракетами. Это ракеты, которые запускаются с тактической авиации Су-24 и Су-35, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59. Большинство не достигло своих целей".

Дополнено: ОК "Юг" сообщил о сбитии беспилотника "Форпост", запущенного в направлении острова Змеиный для разведывательно-диверсионной деятельности. Его уничтожили над морем.