В Росії дефіцит робочої сили в необоронних галузях через війну − розвідка Британії

У необоронних галузях Росії посилився дефіцит працівників через мобілізацію та призов до армії, особливо він відчутний у ІТ-сфері після масового виїзду фахівців з країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 11 вересня

Дослівно зі звіту: "Призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в промисловості. Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що дефіцит працівників у промисловості Росії досяг нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% більше, ніж у квітні 2023 року".

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Деталі: Британські аналітики відзначили, що російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року. 3 вересня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі набрали 280 тисяч осіб. Ці цифри неможливо перевірити незалежним чином.

На відміну від призову в інших галузях, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили.

Це, ймовірно, підкреслює особливо гострий дефіцит у секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули Росію в 2022 році. Це становить 10% робочої сили в ІТ-секторі.

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4 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про відстрочку від призову ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років.

Британська розвідка вважає це свідченням того, що мобілізація та призов до армії в Росії посилили дефіцит робочої сили в необоронних галузях.

Також вказується, що напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

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