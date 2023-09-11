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В России дефицит рабочей силы в необоронных отраслях из-за войны − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 09:59
В России дефицит рабочей силы в необоронных отраслях из-за войны − разведка Британии
Фото иллюстративное с pixabay.com

В необоронных отраслях России усилился дефицит работников из-за мобилизации и призыва в армию, особенно он ощутим в ИТ-сфере после массового выезда специалистов из страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 11 сентября

Дословно из отчета: "Призыв в армию в России продолжает негативно влиять на рабочую силу в промышленности. Институт экономической политики имени Егора Гайдара обнаружил, что дефицит работников в промышленности России достиг нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% больше, чем в апреле 2023 года".

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Детали: Британские аналитики отметили, что российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников до конца 2023 года. 3 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас набрали 280 тысяч человек. Эти цифры невозможно проверить независимым образом.

В отличие от призыва в других отраслях, в ИТ-секторе Россия приняла меры для сохранения рабочей силы.

Это, вероятно, подчеркивает особенно острый дефицит в секторе после того, как около 100 тысяч ИТ-работников покинули Россию в 2022 году. Это составляет 10% рабочей силы в ИТ-секторе.

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4 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

Британская разведка считает это свидетельством того, что мобилизация и призыв в армию в России усилили дефицит рабочей силы в необоронных отраслях.

Также указывается, что накануне президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут пытаться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Предыстория:

  • Ранее британская разведка сообщила, что РФ вербует на войну мигрантов из Центральной Азии, чтобы закрыть потери.

Темы: Росcияроботамобилизациявойна
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