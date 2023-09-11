У Києві затримали нацгвардійця, який готував удари РФ по ТЕЦ

Служба безпеки затримала у Києві агента ФСБ, який готував нові удари Росії по столичних ТЕЦ, − ним виявився контрактник однієї з військових частин Нацгвардії.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ".

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Фото СБУ

Деталі: Перебуваючи за межами України, зловмисник давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

Також росіян цікавили відомості про технічний стану енергооб’єктів та рівень їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Усю отриману інформацію нацгвардієць направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

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Фото СБУ

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з ФСБ від 100 до 1 тисячі доларів. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації.

Повідомляється, що ці дані окупанти збирали для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

Російського агента затримали у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

Під обшуків за місцем його проживання у Києві виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.