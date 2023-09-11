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В Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары РФ по ТЭЦ

Ирина БалачукПонедельник, 11 сентября 2023, 10:49
В Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары РФ по ТЭЦ
Фото СБУ

Служба безопасности задержала в Киеве агента ФСБ, который готовил новые удары России по столичным ТЭЦ, − им оказался контрактник одной из воинских частей Нацгвардии.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года. Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ".

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Детали: Находясь за пределами Украины, злоумышленник давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.

Также россиян интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровень их защиты подразделениями Сил обороны. 

 
Фото СБУ

Всю полученную информацию нацгвардеец направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

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За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тысячи долларов. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности добытой информации. 

 
Фото СБУ

Сообщается, что эти данные оккупанты собирали для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Российского агента задержали в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.

Во время обысков по месту его проживания в Киеве обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) УК.

Задержанный агент ФСБ находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: СБУгосизменавойна
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