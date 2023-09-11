Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары РФ по ТЭЦ

Ирина БалачукПонедельник, 11 сентября 2023, 10:49
В Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары РФ по ТЭЦ
Фото СБУ

Служба безопасности задержала в Киеве агента ФСБ, который готовил новые удары России по столичным ТЭЦ, − им оказался контрактник одной из воинских частей Нацгвардии.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года. Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ".

Реклама:

Детали: Находясь за пределами Украины, злоумышленник давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.

Также россиян интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровень их защиты подразделениями Сил обороны. 

 
Фото СБУ

Всю полученную информацию нацгвардеец направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

ВИДЕО ДНЯ

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тысячи долларов. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности добытой информации. 

 
Фото СБУ

Сообщается, что эти данные оккупанты собирали для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Российского агента задержали в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.

Во время обысков по месту его проживания в Киеве обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) УК.

Задержанный агент ФСБ находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: СБУгосизменавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
СБУ
Дроны-камикадзе устроили "бавовну" в "избирательном" штабе оккупантов в Запорожье - источники
Взрывы вместо выборов: за "бавовной" в Бердянске стоит СБУ - источники
Задержана корректировщица огня РФ по Сумах 7 сентября
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: