Путін та Кім Чен Ин, імовірно, зустрінуться у вівторок – ЗМІ
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися у вівторок.
Джерело: Reuters із посиланням південнокорейський телеканал YTN, який посилається на високопоставлене джерело в уряді, російський Інтерфакс із посиланням на джерела
Деталі: Телеканал повідомляє, що Кім, ймовірно, вже прямує до північно-східного кордону Північної Кореї на спеціальному поїзді. Раніше канал заявляв, що зустріч запланована на середу.
Російське інформаційне агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерела повідомляє, що Кім відвідає Далекий Схід РФ "найближчими днями".
Довідково: Ця поїздка стане першим візитом Кіма за кордон за останні чотири роки. Його остання поїздка за кордон у 2019 році також була на саміт з Путіним.
Що передувало:
- 4 вересня The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.
- Зустріч запланована у російському місті Владивосток. Путін наразі перебуває там із визитом.