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Путін та Кім Чен Ин, імовірно, зустрінуться у вівторок – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 11:13
Путін та Кім Чен Ин, імовірно, зустрінуться у вівторок – ЗМІ
фото російський РБК

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися у вівторок.

Джерело: Reuters із посиланням південнокорейський телеканал YTN, який посилається на високопоставлене джерело в уряді, російський Інтерфакс із посиланням на джерела

Деталі: Телеканал повідомляє, що Кім, ймовірно, вже прямує до північно-східного кордону Північної Кореї на спеціальному поїзді. Раніше канал заявляв, що зустріч запланована на середу.

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Російське інформаційне агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерела повідомляє, що Кім відвідає Далекий Схід РФ "найближчими днями".

Довідково: Ця поїздка стане першим візитом Кіма за кордон за останні чотири роки. Його остання поїздка за кордон у 2019 році також була на саміт з Путіним.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 вересня The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з  Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.
  • Зустріч запланована у російському місті Владивосток. Путін наразі перебуває там із визитом.

Теми: ПутінПівнічна КореяРосія
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