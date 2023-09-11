Путін та Кім Чен Ин, імовірно, зустрінуться у вівторок – ЗМІ

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися у вівторок.

Джерело: Reuters із посиланням південнокорейський телеканал YTN, який посилається на високопоставлене джерело в уряді, російський Інтерфакс із посиланням на джерела

Деталі: Телеканал повідомляє, що Кім, ймовірно, вже прямує до північно-східного кордону Північної Кореї на спеціальному поїзді. Раніше канал заявляв, що зустріч запланована на середу.

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Російське інформаційне агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерела повідомляє, що Кім відвідає Далекий Схід РФ "найближчими днями".

Довідково: Ця поїздка стане першим візитом Кіма за кордон за останні чотири роки. Його остання поїздка за кордон у 2019 році також була на саміт з Путіним.

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