Путин и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся во вторник – СМИ
Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин могут встретиться во вторник.
Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN, который ссылается на высокопоставленный источник в правительстве, российский Интерфакс со ссылкой на источники
Детали: Телеканал сообщает, что Ким, вероятно, уже направляется к северо-восточной границе Северной Кореи на специальном поезде. Ранее канал заявлял, что встреча запланирована на среду.
Российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает, что Ким посетит Дальний Восток РФ "в ближайшие дни".
Справка: Эта поездка станет первым визитом Кима за границу за последние четыре года. Его последняя поездка за границу в 2019 году также была на саммит с Путиным.
Что предшествовало:
- 4 сентября The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.
- Встреча запланирована в российском городе Владивосток. Путин сейчас находится там с визитом.