Путин и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся во вторник – СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин могут встретиться во вторник.

Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN, который ссылается на высокопоставленный источник в правительстве, российский Интерфакс со ссылкой на источники

Детали: Телеканал сообщает, что Ким, вероятно, уже направляется к северо-восточной границе Северной Кореи на специальном поезде. Ранее канал заявлял, что встреча запланирована на среду.

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Российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает, что Ким посетит Дальний Восток РФ "в ближайшие дни".

Справка: Эта поездка станет первым визитом Кима за границу за последние четыре года. Его последняя поездка за границу в 2019 году также была на саммит с Путиным.

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