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ЗСУ знищили 6 російських катерів біля лівобережжя Херсонщини – Гуменюк

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 11:21
ЗСУ знищили 6 російських катерів біля лівобережжя Херсонщини – Гуменюк
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили минулої доби знищили 6 катерів сил РФ, які спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини.

Джерело: Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На даному етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. І в тому числі з напрямку самого Дніпра, з води. Але мінус 6 човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу.

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Так завершилась їхня (військ РФ – ред.) спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті.

Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку – гармати, міномети".

Деталі: За її словами, сили РФ також активізувалися в повітрі і не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами. БПЛА також скеровують в район, де проходять навчання "Сі Бриз".

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Гуменюк наголошує, що сили РФ на Лівобережжі переважають і вони "дуже потужні".

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ про знищені катери РФ не йдеться. Не згадують про знищені катери і в офіційних повідомленнях Міноборони РФ.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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