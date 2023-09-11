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ВСУ уничтожили 6 российских катеров возле левобережья Херсонщины – Гуменюк

Алена МазуренкоПонедельник, 11 сентября 2023, 11:21
ВСУ уничтожили 6 российских катеров возле левобережья Херсонщины – Гуменюк
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы за прошедшие сутки уничтожили 6 катеров сил РФ, которые попытались восстановить утраченные позиции с воды во время маневрирования среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонщины.

Источник: Гуменюк в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "На данном этапе можем сказать, что враг продолжает активизироваться там. Ищет способы обеспечить себе более плотную оборону. И в том числе с направления самого Днепра, с воды. Но минус 6 лодок - это очень красноречивая, убедительная сводка, которую мы можем сейчас говорить за минувшие сутки.

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Так завершилась их (войск РФ - ред.) попытка закрепиться на тех позициях, с которых предварительно были выбиты.

Также мы продолжаем уничтожать и личный состав. И другую технику - пушки, минометы".

Детали: По ее словам, силы РФ также активизировались в воздухе и не прекращают атак на правый берег Херсонщины управляемыми авиабомбами. БПЛА также направляют в район, где проходят учения "Си Бриз".

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Гуменюк отмечает, что силы РФ на Левобережье преобладают и они "очень мощные".

В то же время в утренней сводке Генштаба ВСУ об уничтоженных катерах РФ речь не идет. Не упоминают об уничтоженных катерах и в официальных сообщениях Минобороны РФ.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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