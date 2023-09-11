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НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни − FT

"Європейська правда", "Європейська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 11:51
НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни − FT
Фото ілюстративне з Facebook NATO

НАТО на 2024 рік готує найбільші з часів холодної війни спільні командно-штабні навчання, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Навчання мають на меті відпрацювати відбиття Альянсом російської агресії проти одного зі своїх членів.

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Повідомляється, що навчання Steadfast Defender є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до ведення бойових дій, спричиненого вторгненням в Україну.

Очікується, що маневри розпочнуться навесні наступного року і в них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тисячі військовослужбовців. Вони відбуватимуться в Німеччині, Польщі і країнах Балтії.

У легенді навчань коаліція на чолі з Росією названа Occasus.

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У навчаннях також візьме участь Швеція, чию заявку на вступ до НАТО досі не ратифікували Туреччина і Угорщина.

Ці маневри є частиною нової тренувальної стратегії, яка передбачає проведення НАТО двох великих навчань на рік замість одного. Альянс також тренуватиметься протидіяти терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

За словами офіційних осіб НАТО, навчання також розглядаються як ключова частина демонстрації Москві, що Альянс готовий воювати.

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Теми: НАТОРосія
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