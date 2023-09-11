НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен холодной войны − FT

НАТО на 2024 год готовит крупнейшие со времен холодной войны совместные командно-штабные учения, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Учения имеют целью отработать отражение Альянсом российской агрессии против одного из своих членов.

Реклама:

Сообщается, что учения Steadfast Defender являются частью быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к ведению боевых действий, вызванного вторжением в Украину.

Ожидается, что маневры начнутся весной следующего года и в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих. Они будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии.

В легенде учений коалиция во главе с Россией названа Occasus.

ВИДЕО ДНЯ

В учениях также примет участие Швеция, чью заявку на вступление в НАТО до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия.

Эти маневры являются частью новой тренировочной стратегии, которая предусматривает проведение НАТО двух крупных учений в год вместо одного. Альянс также будет тренироваться противодействовать террористическим угрозам за пределами своих непосредственных границ.

По словам официальных лиц НАТО, учения также рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве, что Альянс готов воевать.

Предыстория: