Німецька Rheinmetall поставить ще 40 Marder Україні

Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресреліз компанії

Деталі: Урядове замовлення було розміщено в серпні 2023 року, його вартість становить кілька десятків мільйонів євро.

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Дослівно: "Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року".

Більше деталей: Завдяки цьому замовленню загальна кількість БМП Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

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