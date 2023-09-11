Німецька Rheinmetall поставить ще 40 Marder Україні
Понеділок, 11 вересня 2023, 11:59
Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресреліз компанії
Деталі: Урядове замовлення було розміщено в серпні 2023 року, його вартість становить кілька десятків мільйонів євро.
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Дослівно: "Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року".
Більше деталей: Завдяки цьому замовленню загальна кількість БМП Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У березні 2023 року компанія передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду.
- Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.
- Бронемашини, про які йде мова — це капітально відремонтовані Marder 1A3, які компанія Rheinmetall раніше отримала зі складів Бундесверу.
- Ще навесні 2022 року компанія власним коштом розпочала ремонт броньованих машин для негайної бойової готовності.
- Як зазначили у Rheinmetall, робота над Marder зараз триває на підприємствах в Унтерлюсі та Касселі. За місяць можна поставити до десяти бронемашин.