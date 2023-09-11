Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німецька Rheinmetall поставить ще 40 Marder Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 11:59
Німецька Rheinmetall поставить ще 40 Marder Україні
Німецька бойова машина піхоти Marder, afp

Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder. 

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресреліз компанії 

Деталі: Урядове замовлення було розміщено в серпні 2023 року, його вартість становить кілька десятків мільйонів євро. 

Реклама:

Дослівно: "Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року".

Більше деталей: Завдяки цьому замовленню загальна кількість БМП Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80. 

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні 2023 року компанія передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду.
  • Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.
  • Бронемашини, про які йде мова — це капітально відремонтовані Marder 1A3, які компанія Rheinmetall раніше отримала зі складів Бундесверу.
  • Ще навесні 2022 року компанія власним коштом розпочала ремонт броньованих машин для негайної бойової готовності.
  • Як зазначили у Rheinmetall, робота над Marder зараз триває на підприємствах в Унтерлюсі та Касселі. За місяць можна поставити до десяти бронемашин.

Теми: Німеччинадопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію

відеоЗеленський подякував Польщі: Будь-які виклики – ніщо порівняно з міцністю між народами

фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT

"Не знаю, де літак": Пілот F-35, який розбився у США, катапультувався на подвір’я і дзвонив 911

Усі новини...
Німеччина
Глава МЗС Німеччини приїхала в Україну: це четвертий візит з початку повномасштабної війни
Німеччина пропонує НАТО свою базу для штабу на Балтійському морі
Партнери пообіцяли Україні більше "гепардів" для захисту енергомережі – президент
Останні новини
22:07
Росіяни атакують Україну "Шахедами" – Повітряні сили
22:00
На Дніпропетровщині діти знайшли боєприпас: поранено хлопчика, пошкоджено будинки
21:49
У Хорватії затримали 9 футбольних фанатів через убивство вболівальника в Греції
21:29
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
21:10
Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
20:55
Померла матір Кузьми Скрябіна
20:31
Окупанти хочуть вивезти з Севастополя культурні цінності під приводом евакуації
20:13
Азербайджан показав зброю, конфісковану у карабаських вірмен
20:05
В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи – мер Мелітополя
19:58
На Прикарпатті поліцейський на смерть збив підлітка
Усі новини...
Реклама: