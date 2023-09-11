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Немецкая Rheinmetall поставит еще 40 Marder Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 11:59
Немецкая Rheinmetall поставит еще 40 Marder Украине
Немецкая боевая машина пехоты Marder, afp

Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз компании

Детали: Правительственный заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

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Дословно: "Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года".

Больше деталей: Благодаря этому заказу общее количество БМП Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте 2023 года компания передала первые 20 бронемашин для Украины по заказу федерального правительства
  • Также 20 дополнительных БМП от Rheinmetall были введены в эксплуатацию в июне 2023 года. Их недавно доставили в Украину.
  • Бронемашины, о которых идет речь – это капитально отремонтированные Marder 1A3, которые компания Rheinmetall ранее получила со складов Бундесвера.
  • Еще весной 2022 года компания за свой счет начала ремонт бронированных машин для немедленной боевой готовности.
  • Как отметили в Rheinmetall, работа над Marder сейчас продолжается на предприятиях в Унтерлюсе и Касселе. За месяц можно поставить до десяти бронемашин.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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