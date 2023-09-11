Немецкая Rheinmetall поставит еще 40 Marder Украине

Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз компании

Детали: Правительственный заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

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Дословно: "Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года".

Больше деталей: Благодаря этому заказу общее количество БМП Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

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