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Сили оборони за тиждень звільнили 4,8 км² на Таврійському напрямку – МОУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 12:51
Сили оборони за тиждень звільнили 4,8 км² на Таврійському напрямку – МОУ
ілюстративне фото Генштабу

За даними Міноборони ЗСУ, за минулий тиждень Сили оборони звільнили 4,8 квадратних кілометрів на Таврійському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Є успіх в напрямку південніше Роботине та західніше Вербове.

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За тиждень звільнено 4,8 кв.км територіі на Таврійському напрямку (це південь включно з частиною Донецької області)".

Деталі: Загалом, за словами Маляр, Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" звільнило 256,5 кв. км.

Що передувало: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили мають певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку, за минулий тиждень вдалося звільнити 2 кв. км на цьому напрямку.

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Теми: контрнаступвійнаМіноборони
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