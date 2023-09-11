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Силы обороны за неделю освободили 4,8 км² на Таврийском направлении – МОУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 12:51
Силы обороны за неделю освободили 4,8 км² на Таврийском направлении – МОУ
иллюстративное фото Генштаба

По данным Минобороны ВСУ, за прошедшую неделю Силы обороны освободили 4,8 квадратных километров на Таврийском направлении.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Есть успех в направлении южнее Роботино и западнее Вербово.

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За неделю освобождено 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении (это юг включая часть Донецкой области)".

Детали: В целом, по словам Маляр, Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" освободила 256,5 кв. км.

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю удалось освободить 2 кв. км на этом направлении

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Темы: контрнаступлениевойнаМинобороны
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