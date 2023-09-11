Прикордонники ліквідували двох та взяли в полон ще двох окупантів РФ
Понеділок, 11 вересня 2023, 15:22
Бійці прикордонної бригади "Гвардії наступу" зачистили ворожий спостережний пункт на Куп’янському напрямку, ліквідували двох та взяли вполон ще двох російських загарбників.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: У неділю розвідники штурмової бригади "Сталевий кордон" на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт.
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За результатами вдало проведеної штурмової операції прикордонники знищили ворожу вогневу позицію разом із двома окупантами і в полон взяли ще двох військових РФ.
Дослівно: "Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд".
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