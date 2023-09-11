Пограничники ликвидировали двух и взяли в плен еще двух оккупантов РФ
Понедельник, 11 сентября 2023, 15:22
Бойцы пограничной бригады "Гвардии наступления" зачистили вражеский наблюдательный пункт на Купянском направлении, ликвидировали двух и взяли в плен еще двух российских захватчиков.
Источник: Госпогранслужба
Детали: В воскресенье разведчики штурмовой бригады "Стальной кордон" на Купянском направлении обнаружили вражеский наблюдательный пункт.
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По результатам удачно проведенной штурмовой операции пограничники уничтожили вражескую огневую позицию вместе с двумя оккупантами и в плен взяли еще двух военных РФ.
Дословно: "Пленным оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт. Теперь они пополнят обменный фонд".
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