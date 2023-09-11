Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники ликвидировали двух и взяли в плен еще двух оккупантов РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 15:22
Пограничники ликвидировали двух и взяли в плен еще двух оккупантов РФ
фото ГПСУ

Бойцы пограничной бригады "Гвардии наступления" зачистили вражеский наблюдательный пункт на Купянском направлении, ликвидировали двух и взяли в плен еще двух российских захватчиков.

Источник: Госпогранслужба

Детали: В воскресенье разведчики штурмовой бригады "Стальной кордон" на Купянском направлении обнаружили вражеский наблюдательный пункт.

Реклама:

По результатам удачно проведенной штурмовой операции пограничники уничтожили вражескую огневую позицию вместе с двумя оккупантами и в плен взяли еще двух военных РФ.

Дословно: "Пленным оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт. Теперь они пополнят обменный фонд".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: контрнаступлениеГвардия наступленияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верещук просит украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию

Зеленский поблагодарил Польшу: Любые вызовы – ничто

фотоНа Киевщине работник военкомата хранил у себя арсенал оружия и боеприпасов

Стефанчук: В парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП

Визит Зеленского раскрыл "стратегические разногласия" между Украиной и США - NYT

"Не знаю, где самолет": Пилот F-35, который разбился в США, катапультировался во двор и звонил 911

Все новости...
контрнаступление
Силы обороны за неделю освободили 4,8 км² на Таврийском направлении – МОУ
Генерал Милли общается с Залужным несколько раз в неделю
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
Последние новости
01:15
Мы идем от лесопосадки к лесопосадке - Силы обороны о наступлении возле Роботино
00:54
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более 50 единиц военной техники врага
00:29
Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам в Судане
23:50
Обстрелы Донетчины: погибла пожилая женщина, ранен мужчина
23:41
обновлено от 22:07Россияне пытались атаковать Украину "Шахедами"
23:27
Грузия попросила "Венецианку" оценить ее работу для кандидатского статуса ЕС
23:07
Приграничье Сумщины в субботу обстреливали более 20 раз, есть погибший
22:43
Поджог инсталляции в виде "Z" в Белгороде: задержанный заявил о пытках
22:00
На Днепропетровщине дети нашли боеприпас: ранен мальчик, повреждены дома
21:49
В Хорватии задержали 9 футбольных фанатов из-за убийства болельщика в Греции
Все новости...
Реклама: