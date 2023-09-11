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Пограничники ликвидировали двух и взяли в плен еще двух оккупантов РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 15:22
Пограничники ликвидировали двух и взяли в плен еще двух оккупантов РФ
фото ГПСУ

Бойцы пограничной бригады "Гвардии наступления" зачистили вражеский наблюдательный пункт на Купянском направлении, ликвидировали двух и взяли в плен еще двух российских захватчиков.

Источник: Госпогранслужба

Детали: В воскресенье разведчики штурмовой бригады "Стальной кордон" на Купянском направлении обнаружили вражеский наблюдательный пункт.

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По результатам удачно проведенной штурмовой операции пограничники уничтожили вражескую огневую позицию вместе с двумя оккупантами и в плен взяли еще двух военных РФ.

Дословно: "Пленным оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт. Теперь они пополнят обменный фонд".

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Темы: контрнаступлениеГвардия наступленияПограничная служба
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