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Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі – ГУР

Олена РощінаПонеділок, 11 вересня 2023, 12:08
Україна повернула контроль над вишками Бойка в Чорному морі – ГУР
Вишки Бойка, Wikipedia

Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як "Вишки Бойка", заявляє українська військова розвідка. 

Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України

Деталі: "Вишки Бойка" – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

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Росія окупувала "Вишки Бойка" у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Дослівно розвідка: "Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш" (самопідіймальні бурові установки – ред.).

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

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Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити".

Цьому передувало: 22 серпня Міністерство оборони РФ заявило про "знищення літаком ПКС Росії в Чорному морі, на схід від острова Зміїний, швидкохідного військового катера Willard Sea Force виробництва США з десантною групою ЗСУ на борту", але у ГУР Міноборони України назвали це фейком

За даними ГУР, тоді в районі "вишок Бойка" відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів: російська ракета впала у воду, а от українські військовослужбовці пошкодили літак росіян – і він полетів "у напрямку найближчого аеродрому".

Згодом британська розвідка повідомляла, що українські й російські сили ведуть бої за "вишки Бойка" – стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою.

У червні 2022 року українські захисники поцілили ракетами "вишки Бойка", через що на бурових платформах "Чорноморнафтогазу" була пожежа.

Теми: Чорне мореКримвійна
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